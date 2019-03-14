Beykoz'da Hayat Coşkun Tosunla Tekrar Yeşerecek

45 yıldır Beykoz'da hayatını geçiren ve 25 yıl belediyede yöneticilik yapan CHP Beykoz Belediye Başkan Adayı Coşkun Tosun, ilçenin sorunlarını çözmek ve refah seviyesini yükselmek için hazırladığı projelerle 31 Mart'ta seçimi kazanmak ve hizmet etmek istediğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz Belediye Başkan Adayı Coşkun Tosun, "1959 Rize doğumluyum. 45 yıldır Beykoz ilçesinde yaşıyorum ve 35 yıl kamu hizmeti görevi yaptım ve bunun 25 yılı belediyede yönetici olarak geçti. Beykoz'da çok çeşitli kurum ve kuruluşlarda, STK'larda ya başkan ya da yönetici olarak görev yaptım. Bu tecrübeleri Beykoz'a, halkımıza yansıtmak istiyorum." diye konuştu.

İLÇENİN SORUNLARINI ÇÖZECEK PROJELERİMİZ HAZIR

CHP Beykoz Belediye Başkan Adayı Coşkun Tosun, "Beykoz son yıllarda ivme kaybetmiş, geriye giden ilçelerimizden biri oldu. Büyük bir fakirleşme, eğitim ve kültürde geriye gidiş var. Burada daha önce faaliyet yürüten fabrikaların ortadan kalkmasıyla ilçemizde bir fakirlik meydana geldi. Dolayısıyla Beykoz'un 1. derecede sorunu fakirlik, 2. derecede problemi de imar ve planlama komisyonudur. Bizim yapacağımız çalışmalar ve projeler bu sorunları ortadan kaldırmak için olacak." dedi.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK"

CHP Beykoz Coşkun Tosun, "İlçenin sorunlarını ortadan kaldırmak için yaptığımız projeler var. İyi bir kadromuz var. Aylardır bu konular üzerinde çalışmalarımız sürüyor. 25 yıldır belediyede çalışıyorum, sorunları biliyorum. Yani hem hastayı hem tedaviyi biliyorum. Bu sorunları ortadan kaldırmak iddiasıyla bu yola çıktık. Bu dönem elimizi taşın altına koyduk. İnşallah bu dönemde Beykoz'a, Beykoz halkına beklediği hizmetleri sunacağız." ifadelerini kullandı.