18.07.2019 06:31
Haberler» Güncel» Haber

BEYKOZ'DA İKİ KATLI EV KUNDAKLANDI

BEYKOZ

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
07:52   Sürücü adayının çarptığı yaya, yaralandı
07:47   Samanlıkta çıkan yangın ahırlara sıçradı; 5 büyükbaş hayvan telef oldu
07:47   4 il için kuvvetli yağış uyarısı
07:46   Düzce'de sağanak sonrası heyelan 10 kişi mahsur kaldı-Gündüz görüntüleriyle
07:45   Düzce'de su baskını ve toprak kayması
07:41   AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına Rusya'dan tepki: Kabul edilemez
07:33   Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı