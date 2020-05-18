BEYKOZ'DA KAVGADA VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Beykoz'da Gül K.adlı kadını rahatsız eden Şehmuz U. ile Gül K.'nın kocası Yılmaz K. arasında kavga çıktı.

18.05.2020 04:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 04:02
Beykoz'da Gül K.adlı kadını rahatsız eden Şehmuz U. ile Gül K.'nın kocası Yılmaz K. arasında kavga çıktı. Kavgada Şehmuz U.'nun silahından çıktığı iddia edilen kurşunun isabet ettiği Gül K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Olay, Çamlıbahçe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki evde yaşayan Gül K (40)., aynı mahallede yaşayan Şehmuz U. tarafından rahatsız edildi. Bu durumu öğrenen Gül K'nın eşi Yılmaz K., evinden aldığı silahla Şehmuz U'nun evine gitti. Eşinin silahla evden çıkması üzerine Gül K. da eşinin arkasından evden çıktı. Şehmuz U'nun evinin önünde iki taraf tekrar kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Şehmuz Ul. da üzerindeki silahını çekti. Henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda ateş alan Şeymuz U'nun silahından çıkan kurşun, Gül K.'ya isabet etti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETT
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri yardıma koşarken Şehmuz U. olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar tarafından özel bir araçla Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürülen Gül K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcısı'nın nezaretinde olay yerinde inceleme yaptı.
İNCELEME SABAH DEVAM EDECEK
Olay yerinde gece karanlığından dolayı sağlıklı inceleme yapılamaması üzerine polis ekipleri, incelemelerine sabah saatlerinde tekrar başlamak üzere ara verdi. Öte yandan hayatını kaybeden Gül K.'nın eşi Yılmaz K.' da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Silahından çıkan kurşunla Gül K.'nın ölümün4e neden olduğu iddia edilen Şeymuz U.'nun uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürüldü.
"KİRACIMIZDI"
Olayla ilgili bir mahalle sakini, "Bizim kiracımızdı; şu an ne yaşanmış, nasıl olmuş inan bilmiyorum. Sadece olayı duyduk, çocuklarım haber verdi o an dışarıdaydım geldim ama olaya vakıf değilim. Duyduğumuza göre arabayla buradan götürmüşler, sadece olayı duyduk ama içeriğini bilmiyorum" dedi.
Silahıyla birlikte olay yerinden kaçan Şehmuz U.'nun yakalanması için polis çalışma başlattı. BEYKOZ’DA KAVGADA VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Beykoz, Polis, kavga, Güncel, Haber

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