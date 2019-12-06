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Beykoz'da kaza, yaralı kadının elini bir an olsun bırakmadı

BEYKOZ'da cadde üzerinde dönüş yapan otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran kamyonet sürücüsü direğe çarptı.

06.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:51
BEYKOZ'da cadde üzerinde dönüş yapan otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran kamyonet sürücüsü direğe çarptı. Kazada kamyonette bulunan kadın yaralanırken, kamyonet sürücüsünün çarpmamak için direksiyon kırdığı otomobildeki kadın yaralının elini bir an olsun bırakmadı.
Kaza saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Cemil Güner yönetimindeki kamyonet caddeden dönüş yapmak isteyen Atilla 'ın kullandığı 35 BTH 77 plakalı lüks otomobile çarpmamak için manevra yapınca önce park halindeki araca sonra da elektrik direğine çarparak durdu.
Kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan Lütfiye Güner kamyonette sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi. İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan yaralı kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
YARALININ YARDIMINA KOŞTU
Otomobilde bulunan Neslihan Altın kamyonette yaralanan kadının yardımına koştu. Altın bir yandan kadınla konuşurken bir yandan da elini tutarak moral vermeye çalıştı. Altın, sağlık ekipleri gelene kadar yanından ayrılmadı. Neslihan Altın "dönüş yapacaktık,kamyonet çok hızlı geliyordu. Ambulans gelene kadar yanından ayrılmadım." diye konuştu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Beykoz'da kaza, yaralı kadının elini bir an olsun bırakmadı

Cumhuriyet Caddesi, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA


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