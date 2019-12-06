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Beykoz'da kazada faciadan dönüldü

Beykoz'da kamyonet sürücüsü önüne aniden çıkan lüks otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca araç önce otomobile, sonra aydınlatma direğine çarptı.

06.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:06Beykoz'da kazada faciadan dönüldü
'da kamyonet sürücüsü önüne aniden çıkan lüks otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca araç önce otomobile, sonra aydınlatma direğine çarptı. Kamyonet sürücüsünün refleksiyle faciadan dönülen kazada kamyonette bulunan bir kadın sinir krizi geçirirken, lüks otomobilde bulunan kadın ile eşi ölümden döndü.

Beykoz Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Cemil Güner, eşi ve kızı ile beraber kamyonetle giderken iddiaya göre o sırada Atilla Altın yönetimindeki lüks otomobil aniden yola çıktı. Kamyonet sürücüsü, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için bir anda direksiyonu kırarak manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyonet önce otomobile, ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kamyonette bulunan 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Lütfiye Güner uzun süreli sinir krizi ve şok yaşadı. Otomobilde bulunan Neslihan Altın ile eşi ise ölümden döndü. Sinir krizi geçiren kadın olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Beykoz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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