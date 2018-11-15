Beykoz'da Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası

Beykoz
'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla 2'si 18 yaşından küçük 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, evden kaçan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine 2'si 18 yaşından küçük 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucunda iki ayrı fezleke hazırlandı.
Fezlekede, 12 yaşını doldurmuş mağdurenin olay tarihinde evden kaçarak Beykoz'daki Sezercik Parkı'na gittiği, burada şüpheliler Y.E, B.D, Ö.Y. ve O.B. ile suça sürüklenen çocuk C.Y'nin yanına geldiği belirtilerek, şüphelilerin de mağdureyi buradan alarak Y.E'nin evine götürdükleri anlatıldı.
Burada şüphelilerden Y.E. ile yaşı küçük C.Y'nin mağdureye zorla tecavüz ettiği anlatılan fezlekede, diğer şüphelilerin de bağırarak yardım isteyen mağdureye yardımda bulunmadıkları, ayrıca eve götürerek mağdurenin ikamette zorla tutulmasını bilerek ve isteyerek sağladıkları aktarıldı.
Fezlekede, 18 yaşını doldurmuş 7 şüphelinin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs" suçlarından 6 yıldan 142 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Yaşı 18'den küçük 2 şüpheli hakkında hazırlanan diğer fezlekede ise "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 7'şer yıla kadar hapis cezası istendi.
Hazırlanan fezlekeler, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Beykoz
15 Kasım 2018 Perşembe 11:52