Beykoz'da Kuyumcuda Soygun Girişimi

Beykoz
'da bir kuyumcuyu soymak isteyen silahlı ve maskeli bir kişi, iş yeri sahibi tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Paşabahçe
Mahallesi Sait Molla Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen maskeli ve silahlı şüpheli, soygun girişiminde bulundu.
İş yeri sahibiKuyumcuyla arasından çıkan arbedede kuyumcu, 30 yaşındaki K.K.'nın silahını alarak, darp etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Darp sonucu yararlan K.K., Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Paşabahçe,Beykoz
08 Aralık 2018 Cumartesi 22:03