Haberler » 3. Sayfa » Beykoz'da lüks sitede yangın paniği - Haberler

Beykoz'da lüks sitede yangın paniği

Beykoz'da lüks bir site içerisinde bulunan 5 katlı mini alışveriş merkezinin otoparkında bir araçta yangın çıktı.

09.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:11Beykoz'da lüks sitede yangın paniği
'da lüks bir site içerisinde bulunan 5 katlı mini alışveriş merkezinin otoparkında bir araçta yangın çıktı. Alışveriş merkezinde mahsur kalan 14 kişi itfaiye tarafından merdiven aracılığıyla kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beykoz, Mahallesi'nde bulunan lüks bir site içerisinde 5 katlı mini alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı. Sabah saat 09.45 sıralarında binanın otoparkında bulunan bir araçta çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu. Dumanları fark eden site sakinleri itfaiye ekiplerine verdi. Çavuşbaşı, Kavacık itfaiye amirliklerinden ekipler ihbar üzerine olay yerine hareket etti. Kısa bir süre içerisinde olay yerine intikal eden ekipler yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

Çekilen hortumlarla müdahaleye başlayan ekipler yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın sonucunda yangını kontrol altına aldı. Alışveriş merkezinin üst katında mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından uzatılan merdiven aracılığıyla tahliye edildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale etti.

Yaralananın olmadığı yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Acarlar, İtfaiye, Beykoz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:34  Küçük öğrenciler en çok televizyon ve dijital oyunlarda vakit harcıyor - Haberler
11:31  Estetik operasyon yaptıran kadının zarar gören dudağına doku nakledilecek - Haberler
11:29  MSB: "Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için... - Haberler
11:28  (Özel) Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haberler
11:26  Elazığ'da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu - Haberler
10:57  Son dakika: Trump'ın 'barış' teklifine İran'dan yanıt: Yaptırımlar altındayken inanılmaz! - Haberler
10:44  ABD Başkanı Trump'ın İran saldırısından hemen sonra çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - Haberler
10:30  Ümraniye'de saldırgan şahıs, tartıştığı kişiye defalarca kurşun yağdırdı - Haberler
10:00  Meksika'da kayıp belediye başkanının cesedi 1 yıl sonra nehir kenarında bulundu - Haberler
09:54  Annesinin, erkek arkadaşına bırakıp gittiği 7 aylık bebek hayatını kaybetti - Haberler
9.01.2020 11:35:12