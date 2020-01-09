Haberler » Güncel » Beykoz'da lüks sitenin kapalı otoparkındaki araç yandı - Haber

Beykoz'da lüks sitenin kapalı otoparkındaki araç yandı

Beykoz'da lüks bir sitenin kapalı otoparkındaki araçta çıkan yangında, binada oturan 18 kişi dumandan etkilendi.

09.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:02Beykoz'da lüks sitenin kapalı otoparkındaki araç yandı
'da lüks bir sitenin kapalı otoparkındaki araçta çıkan yangında, binada oturan 18 kişi dumandan etkilendi.
Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkında bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın üst katlara yayılması sonucu binada oturan ve dumandan etkilenen 18 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Yangın, Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

İtfaiye, Acarlar, Beykoz, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08  Kastamonu'da kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber
13:07  Sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı - Haber
13:06  İSTANBUL'DA MUHTARLARIN POSTA TEBLİGATI TEPKİSİ; 1-10 ŞUBAT ARASI KABUL ETMEYECEKLER - Haber
13:06  Kandıra'da çöken yolda onarım çalışması başlatıldı-2 - Haber
13:03  Anaokulu öğrencilerinden ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteği - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:59  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
9.01.2020 13:12:56