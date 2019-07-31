Beykoz'da otoparktaki kaza kamerada

BEYKOZ'da bir otoparkta sürücüsünün içinde bulunduğu lüks cip, tam karşısında park halinde bulunan otomobile süratle çarptı. Otomobilin kulanılamaz hale geldiği kazada carpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay 2 ay önce Beykoz'da bir otoparkta meydana geldi. İddialara göre A.A.Ö aracın içinde telefonla konuştuktan sonra bir anda sinirlenerek gaza bastı. Hızlanan lüks cip karşısında park halinde bulunan Dilaver Işık'a ait otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle brandalı alanı aştı. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cip sürücüsünün yürüyerek aracına bindiği, içinde bir süre beklediği daha sonra da aracın hızla karşısında park halinde bulunan otomobile çarpması yer alıyor. Görüntüler, otoparkın güvenlik kameralarının tesisatının kazadan zarar görmesi nedeniyle son buluyor.

"BEYEFENDİ ARACINIZ PERT OLMUŞ"

Dilaver Işık yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu: "Ben bu çevrede bir firmada aşçı olarak çalışıyorum. Otopark görevlisi beni aradı. 'Beyefendi aracınız pert olmuş, aracınızın başına gelebilir misiniz?' dedi. Ben de aracımın başına geldiğimde şok olmuş bir halde aracımı izledim. Güvenlik kamerası görüntülerine baktığımda beyefendi hızlı bir şekilde gelmiş, arabama çarpmış, arabamı pert etmiş."

'ARAÇTA OLSAYDIM BEN DE ÖLÜRDÜM.'

Sigorta firmasının, aracının layıkıyla serviste yapılacağını ve kendisine teslim edileceğini söylediğini belirten Işık, "Aracıma vuran beyefendi de 'biz, sizin masraflarınızı karşılarız' dedi. İkisi de verdikleri sözü tutmadı. Aracımın başına gittiğimde aracıma ikinci el çıkma parçalar takıldığını gördüm ve bir daha şok oldum. İkisinden de şikayetçiyim. Aracımın kaza yapmadan önceki hali 71, 72 bin lira değerindeydi. Şu an aracımı bu şekilde verseler ancak 40 bin liraya satarım. Benim bu kadar kaybım var. Allahtan oradan kimse geçmedi. Ramazan ayı olduğu için ben gelip araçta yatıyordum. O an Allahtan yatmadım araçta. Yoksa ben de araçta ölürdüm. Aracım brandayı, otoparkın demirlerini kırarak uçuruma uçmuş zaten, vinçle çektik aracı" dedi.



- İstanbul