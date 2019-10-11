Haberler » Güncel » Beykoz'da sağlık ocağında dehşet saçtı

Beykoz'da sağlık ocağında dehşet saçtı

Tıbbi sekretere ve onu kurtarmaya çalışan yaşlı hastaya saldırdıİstanbul DHA Beykoz'da bir kişi aile sağlık merkezinde görevliye ve hastaya saldırdı.

11.10.2019 18:03Beykoz'da sağlık ocağında dehşet saçtı

Tıbbi sekretere ve onu kurtarmaya çalışan yaşlı hastaya saldırdı

İstanbul DHA

Beykoz'da bir kişi aile sağlık merkezinde görevliye ve hastaya saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Beykoz Çavuşbaşı'nda bulunan aile sağlık merkezine gelen bir kişi, yanında olmayan çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi. Tıbbi sekreterin bunun yasal olmadığını söylemesi sinirlenen kişi, önce tıbbi sekretere yumruklarla saldırmaya başladı.

Kadının yardımına yaşlı bir hasta koştu. Ancak saldırganı engellemek isteyen yaşlı adam da yumrukların hedefi oldu. Saldırgan yaşlı adamı da yumruk atarak yere düşürdü. Sağlık merkezindekilerin araya girmesiyle saldırgan durduruldu.

Saldırgan olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-------

-Saldırının güvenlik kamerası görüntüsü



Çavuşbaşı, İstanbul, Beykoz, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:31 CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: Hoşt Amerika, puşt Amerika
18:30 Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan 2 savaşçı şehit oldu
18:30 Serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu
18:30 Erken yaşta evliliklere dikkat çekmek için sergi açtılar
18:30 Manisa salihlili sivil şehit toprağa verildi
18:30 Tekstilkent esnafından aidat ve otopark ücreti eylemi
18:30 Beykoz'da sağlık ocağında dehşet saçtı yeniden
11.10.2019 18:32:11