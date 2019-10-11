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Beykoz'da sağlık ocağında dehşet saçtı

Tıbbi sekretere ve onu kurtarmaya çalışan yaşlı hastaya saldırdıİstanbul DHABeykoz'da bir kişi aile sağlık merkezinde görevliye ve hastaya saldırdı.

11.10.2019 18:08
Tıbbi sekretere ve onu kurtarmaya çalışan yaşlı hastaya saldırdı
İstanbul DHA
Beykoz'da bir kişi aile sağlık merkezinde görevliye ve hastaya saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre; Beykoz Çavuşbaşı'nda bulunan aile sağlık merkezine gelen bir kişi, yanında olmayan çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi. Tıbbi sekreterin bunun yasal olmadığını söylemesi sinirlenen kişi, önce tıbbi sekretere yumruklarla saldırmaya başladı.
Kadının yardımına yaşlı bir hasta koştu. Ancak saldırganı engellemek isteyen yaşlı adam da yumrukların hedefi oldu. Saldırgan yaşlı adamı da yumruk atarak yere düşürdü. Sağlık merkezindekilerin araya girmesiyle saldırgan durduruldu.
Saldırgan olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.
Beykoz'da sağlık ocağında dehşet saçtı

İstanbul, Beykoz, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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