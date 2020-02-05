BEYKOZ'DA SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL DHA

Beykoz 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 02.30 sıralarında Çubuklu Mahallesi, Engürü Bağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, silahına sarılan saldırgan iki kişiyi yaralayarak kaçtı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

POLİS ZANLIYI ARIYOR

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın gerçekleştiği alanı güvenlik şeridi ile çevirdi. Olay yerinde çok sayıda kovan bulunurken, polis tartışma sırasında silahını çekerek iki kişiyi yaralayan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

KAVGA KAMERADA

Öte yandan silahlı kavga güvenlik kameralarana yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşüyor. İtiş kakışın yaşandığı kavgada iki kişi yaralanıyor.

Görüntü dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kavga anları

-İtiş kakış

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Ambulansa alınan yaralılar

-Sağlık ekiplerinin ambulansta yaralılara müdahalesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Yerde bulunan boş kovanlar

-Genel ve detay görüntüler