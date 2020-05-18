BEYKOZ'DA SİLAHLI KAVGADA VURULARAK HAYATINI KAYBEDEN KADININ KOMŞUSU KONUŞTU

BEYKOZ'da dün akşam saatlerinde silahlı kavgada bir kadın hayatını kaybetti.

18.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:36
BEYKOZ'da dün akşam saatlerinde silahlı kavgada bir kadın hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili konuşan komşuları Birsen Bayrak, "Akrabasıymış herhalde eşinin. O da silaha sarılınca böyle bir şey olmuş. Kendisiyle beraber çalışmıştık birkaç sene. İyi bir insandı, 2 çocuğu vardı. Bir lisede kızı var. İlkokulda oğlu var. Allah onlara bağışlasın, dedik ama kısmet değilmiş" dedi.
Olay dün akşam saatlerinde Çamlıbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gül K., eşi Yılmaz K.'ya kendisinin Şehmuz U. tarafından rahatsız edildiğini söylemesi üzerine Yılmaz K. eşi Gül K. ve birkaç yakını ile birlikte ellerindeki pompalı tüfekle Şehmuz K.'nın yaşadığı evin önüne geldi. Bunu gören Şehmuz K., elindeki silahla dışarı çıktı ve etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Mermilerden biri iki çocuk annesi Gül K.'ya isabet etti. Ağır yaralanan Gül K. vatandaşlar tarafından özel bir araçla Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gül K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Şehmuz U. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Cinayet zanlısı Şehmuz U., yapılan incelemeler sonucunda Cinayet Büro ve Beykoz Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan ortaklaşa çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı. Şehmuz U. ardından Beykoz Asayiş Büro'ya teslim edildi.
KOŞUSAN İNSANLARI GÖRDÜK
Cinayetin işlendiği mahallede oturan Birsen Bayrak, "Ben silah sesiyle dışarı çıktım. Koşuşan insanları gördük. 'Birisi vuruldu' dediler. Sonra baktık komşumuz, kocası tartışırken silahın önüne atlamış ya da her yere ateş ederken ona denk gelmiş. Araba aradılar götürmek için. Sonra silahı bir komşu almıştı. Onu gördük. Sonra vefat ettiğine dair haber geldi. Devamlı tartışıyorlarmış. Akrabasıymış herhalde eşinin. O da silaha sarılınca böyle bir şey olmuş. Kendisiyle beraber çalışmıştık birkaç sene. İyi bir insandı, 2 çocuğu vardı. Bir lisede kızı var. İlkokulda oğlu var. Allah onlara bağışlasın, dedik ama kısmet değilmiş. Allah rahmet eylesin." dedi. BEYKOZ’DA SİLAHLI KAVGADA VURULARAK HAYATINI KAYBEDEN KADININ KOMŞUSU KONUŞTU

Kaynak: DHA

Etiketler: Beykoz, Polis, Güncel, Haber

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