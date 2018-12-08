08 Aralık 2018, 21:37
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Kuyumcuyu Soymaya Çalışan Acemi Hırsız, Dükkan Sahibinden Dayak Yedi

İstanbul'da bir kuyumcuyu soymak isteyen silahlı ve maskeli şüpheli, iş yeri sahibi tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Olayı anlatan görgü tanığı, "Bir iki el silah sesi duydum. Baktım kuyumcu içeride boğuşuyor. Silahı yere atmışlar vurulan yok. Soygun yapmak isteyen kişiyi kuyumcu dövdü." dedi.

İstanbul Beykoz'da bir kuyumcuyu soymaya giden maskeli silahlı şahıs, baltayı taşa vurdu. Soyguncuyu karşısında gören kuyumcu, şahsa müdahale ederek önce silahını aldı ardından da polise teslim etti.

KUYUMCU, SOYGUNCUYU İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olay, saat 19.00 sıralarında Beykoz Sait Molla Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki K.K. isimli soyguncu akşam saatlerinde yüzüne maske takarak elindeki silahla kuyumcuya geldi. Soyguncuyu karşısında gören kuyumcu ellerine havaya kaldırarak paniklemeden ikna etmeye çalıştı.

SOYGUNCUYU ETKİSİZ HALE GETİRİP POLİSE TESLİM ETTİ

İkna çalışmaları başarılı olmayınca kuyumcu, soyguncunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp üzerine atladı. Silahı tutarak uzun süre soyguncunun elinden almaya çalışan kuyumcu, bir süre sonra soyguncuyu yere yatırarak yakaladı. Olayı gören kuyumcunun komşuları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, hafif darp edilen soyguncuyu hastaneye götürürken, silaha el koydu. Yaşanan olayın ardından olay yerine polis şerit çekerek kuyumcuda incelemelerde bulundu.

"SOYGUN YAPMAK İSTEYEN KİŞİYİ KUYUMCU DÖVDÜ"

Olayı anlatan görgü tanığı, "Bir iki el silah sesi duydum. Baktım kuyumcu içeride boğuşuyor. Ondan sonra o etkisiz hale geldi, bende içeriye girdim ve polisi çağırdılar. Silahı yere atmışlar vurulan yok. Soygun yapmak isteyen kişiyi kuyumcu dövdü" diye konuştu.

Polis,İstanbul,Beykoz
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:37



YORUMLAR (3)
8.HUDUT GAZİLER IĞDIR: 9 -12-2018 son başka yok
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YAVUZS: KEŞKE YETERE YATIRMIŞKEN İYİCE ÇİĞNESEYDİN. KIRSAYDIN BİR TARAFLARINIDA ÖYLE TESLİM ETSEYDİN. CESUR KUYUMCU. HELAL SANA. . .
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ETS: Dükkan sahibi dükkanını savunuyor. Karşıdaki şahısın kötü niyetliliği kişinin acemiliği veya ustalığı gibi bir durum dahilinde söz konusu olamaz. Kötülüğün bir ismi yoktur ki ustalığı veya çıraklığı göz önüne alınabilsin. Kötülük kötülüktür haber merak uyandırılacak hale getirilmeye çalışılmış. Yurdum medyası. . .
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