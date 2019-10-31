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Beykoz'da su baskını

Beykoz'da yoğun yağış nedeniyle bir sokağı ve sokaktaki evlerin bahçesini su bastı.

31.10.2019 17:35Beykoz'da su baskını
Beykoz'da yoğun yağış nedeniyle bir sokağı ve sokaktaki evlerin bahçesini su bastı. Duvar yapımının yarım bırakıldığı iddia edilen bir mezarlıktan akan çamurlu su, vatandaşların bahçelerinde zarara neden oldu.
Beykoz Tokatköy'de Billur Sokak'ta yoğun yağış nedeniyle su baskını meydana geldi. Sokaktaki evlerin bahçeleri ve yol çamurlu su ile doldu. Duvar yapımının yarım bırakıldığı iddia edilen bir mezarlıktan akan çamurlu su, vatandaşların evlerinin bahçelerinde zarara sebep oldu. Ev bahçelerini ve yolu kaplayan suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.
(Mustafa Biçer/İHA)

su baskını, Beykoz, Güncel

Kaynak: İHA

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