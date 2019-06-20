BEYKOZ'DA SU DOLAN YOLDA MİNİBÜS MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İstanbulDHA

Beykoz'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yağmur sularıyla kaplanan sokak üzerinde bir minibüs mahsur kaldı.

Beykoz'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış etkili oldu. Sokaklar yağmur suları altında kaldı. Bazı iş yerlerini su bastı.Anadolu HisarıGöztepe Sokağı üzerinde içinde 4 kişi bulunan Zekeriya Bozali yönetimindeki 34 RAN 52 plakalı minibüs yağmur sularıyla dolan sokakta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından mahsur kalan aracın yanına yanaştırılan kamyonet ile araç içindeki 4 kişi kurtarıldı.

Bozali yaşadıkları olayla ilgili şunları söyledi; "Suyu burada fark etmedim. Su biz orada kaldığımızda bu kadar yoktu.Araçstop etti çıkamadık. Aracın üstüne çıktık. Bir kamyonet geldi sağ olsun kamyonetin üzerine çıktık, çıkardı bizi. Belediyeyi aradık, gelmedi aracı aldık oradan. Kendi imkanlarımızla çıkmaya çalışıyoruz. Çıkacağız inşallah. Aracın içinde 4 kişi vardı"

Aracın çekilmesinin ardından belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Sular içinde kalan araç

-Çalışma yapan kepçe

-Sürücü ile röp

-Sıkışan trafik

-Aracın çekilmesi

-İş yerinde suların temizlenmesi

-Genel ve detay



