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Beykoz'da trafik kazası: 1 yaralı

Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

06.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:00 Beykoz'da trafik kazası: 1 yaralı
Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı'nda Tanju K. idaresindeki 34 GK 6839 plakalı yumurta yüklü kamyonet, Ankara yönüne seyir halindeyken arka lastiklerinden birinin patlaması üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Abdurrahim A. yaralanırken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Marmara, Beykoz, Riva, Güncel

Kaynak: AA

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