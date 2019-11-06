Beykoz'da trafik kazası: 1 yaralı

Beykoz
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara
Otoyolu Riva
Kavşağı'nda Tanju K. idaresindeki 34 GK 6839 plakalı yumurta yüklü kamyonet, Ankara yönüne seyir halindeyken arka lastiklerinden birinin patlaması üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Abdurrahim A. yaralanırken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.