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Beykoz'da trafik kazası: 2 yaralı

Beykoz'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

23.01.2020 02:20 | Son Güncelleme: 23.01.2020 02:52Beykoz'da trafik kazası: 2 yaralı
'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çiğdem Mahallesinde Bağlar Caddesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ET 6504 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 LUU 227 plakalı ticari araç ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, park halinde bulunan 25 DR 848 plakalı başka bir otomobile çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralılardan birine olay yerinde müdahale etti, diğer yaralıyı ise hastaneye kaldırdı.
Olay yerinde yapılan incelemlerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Reşadiye, Beykoz, Güncel

Kaynak: AA

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