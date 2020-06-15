BEYKOZ'DA YAĞMUR, İSTANBUL BOĞAZI'NA ÇAMURLU SU AKTI

BEYKOZ'DA YAĞMUR, İSTANBUL BOĞAZI'NA ÇAMURLU SU AKTI (Havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ- BEYKOZ'da öğleden sonra etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı.

15.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:57
BEYKOZ'DA YAĞMUR, İSTANBUL BOĞAZI'NA ÇAMURLU SU AKTI (Havadan görüntülerle)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ- BEYKOZ'da öğleden sonra etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı. Çamurlu su nedeniyle rengi değişen boğaz havadan da görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur, öğleden sonra Beykoz'da etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle Dedeoğlu deresindeki çamurlu su boğaza aktı. İstanbul Boğazı'nın bir kısmının rengi değişti. Boğaza akan çamurlu su havadan da görüntülendi.
Balıkçılık yapan İsmail Gürbüz "Yağmur sonrası çamur dereden geliyor. Denizin rengini değiştiriyor. Ne zaman yağmur yağsa burası böyle oluyor." diye konuştu. BEYKOZ’DA YAĞMUR, İSTANBUL BOĞAZI’NA ÇAMURLU SU AKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, İstanbul, Beykoz, Güncel, Haber

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