Beykoz'da yaşlıların evleri temiz, yüzleri güleç

Beykoz Belediyesi'nin uyguladığı evde temizlik hizmeti yaşlı ve ihtiyaç sahibi kimselerin yüzünü güldürüyor.



Beykoz Belediyesi, yaşlılık, fiziksel güçsüzlük, sağlık sorunları ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle evlerinin temizliğini yapamayan 65 yaş üstü kimselere, engelli, hasta ve dezavantajlı ilçe sakinlerine düzenli olarak evde temizlik hizmeti veriyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz verilen hizmet için 7 kişiden oluşan 2 ekip vatandaşların bildirdiği ya da Beykoz Belediyesi'nin tespit ettiği evlere her ay gidiyor.



Her Ay 100 Ev Temizleniyor



Yaşlı ve ihtiyaç sahibi kimselerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak ve hayat kalitelerini artırmak amacıyla yürütülen hizmet kapsamında her ay 100 hane ziyaret ediliyor. Temizlik ekipleri randevu alınan evlere gidip tüm temizliğini yapıyor; camlar siliniyor, mutfak-banyo yıkanıyor, yerler koltuklar temizleniyor, evin ortamı toparlanarak çöpler atılıyor, evin varsa boya bakım onarım ihtiyaçları da karşılanıyor. Tüm malzemelerin belediye görevlileri tarafından getirildiği evler birkaç saat içinde temizleniyor.



Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Şefi Bayram Yeşilbaş, "Bizler 165 tane 65 yaş üstü yaşlılarımızın evlerine gelerek ev temizliğini yapıyoruz. Ayrıca öğlen ve akşam olmak üzere sıcak yemeklerini verip 65 yaş üstü olan yaşlılarımızı, engelli vatandaşlarımızın evlerine bu tür hizmetleri götürüyoruz. Yalnızlıklarına ortak oluyoruz" dedi.



Evde temizlik hizmeti alan 91 yaşındaki İlyas Nazlıay, "Son derece memnunum. Getiriyorlar soğumadan sıcak sıcak yemeği veriyorlar. Bu işe sebep olanlardan gönderenlerden Allah razı olsun hepsinden" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA