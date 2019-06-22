22.06.2019 08:57
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Beykoz'da Yaz Şenliği neşe saçıyor

Beykoz

Beykoz Belediyesi tarafından Tarihi Beykoz Çayırı'nda düzenlenen şenlik her akşam birbirinden renkli etkinlikleriyle çocuk ve ailelerin neşe dolu anlarına şahitlik ediyor.

Beykoz Belediyesi tarafından Tarihi Beykoz Çayırı'nda düzenlenen şenlik her akşam birbirinden renkli etkinlikleriyle çocuk ve ailelerin neşe dolu anlarına şahitlik ediyor.

TRT Çocuk Tiyatrosu Hapşuu Oyunu'nun sevimli ve akıllı karakterleri Hapşuu, Meli, Vız ve Takatuka izleyenlere keyifli bir macera sundu. Maskot Bando Takımı ise sevimli hayvanlarla şarkılar çaldı.

Alanda kurulan şişme oyun grupları kaydırak ve kuleler çocuklarla doldu taştı. Beykoz Belediyesi gösterileri izlemeye gelen çocuklara Osmanlı Macunu, pamuk şeker ve mısır ikram etti.

Çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerin ardından Retrobüs konseri yer aldı. Beykozlular konser boyunca coşkuyla eşlik etti.

Tarihi Beykoz Çayırı'nda şenliğe katılan ve ilçe sakinleriyle kucaklaşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Bu mekanda vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirdiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Aileleriyle şenliğimize renk katan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, genç arkadaşlarımızın türküler söylediği Mavi Göç Grubu'nu başarılı performansları dolayısıyla kutluyorum" dedi.

Şenlik alanına gelen Muhammet Kaçar, "Beykoz Belediyesi'ne ve Başkanımız Murat Aydın'a çok teşekkür ederim. Bu şenliklerin devam etmesini istiyorum. Çok güzeldi. Bugün son gün, konser de var onu da dinleyeceğim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Beykoz Belediyesi , Beykoz , Güncel

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