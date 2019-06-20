20.06.2019 12:48
Haberler»3. Sayfa»Haber

Beykoz'da yoğun yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisi havadan görüntülendi

Beykoz

Beykoz'da yoğun yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Beykoz'da yoğun yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintisi havadan görüntülendi.

Beykoz'da öğle saatlerinde etkili olan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı.İtfaiyeekipleri ve iş makineleri, su birikintilerinin meydana geldiği yerlerde çalışmalar yürüttü.

Öte yandan bir vatandaş, yolda oluşan su birikintisinde minibüsüyle mahsur kaldı. Vatandaş kendi imkanları ile araçtan çıkarak kurtuldu. Minibüs ise iş makinesi tarafından sudan çekilerek çıkarıldı.

Aracın mahsur kaldığı su birikintisi drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Beykoz,3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:36DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusunun yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
13:35Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 1 gözaltı
13:34'Senin havan kime' yumruğuna 1 yıl 6 ay hapis
13:29Zabıta etiket denetimi yaptı
13:27Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 13 ölü
13:27Öğretmenlere yangına karşı müdahale eğitimi
13:23Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı