Beykoz'da Yola Çöken İstinat Duvarı Havadan Görüntülendi

Beykoz Kanlıca
'da bir istinat duvarı yola çöktü. Çöken duvar, drone ile havadan görüntülendi
Beykoz Kanlıca'da Piri Reis
Caddesi üzerinde bir istinat duvarı yola çöktü. Çöken istinat duvarı yolun bir şeridini kapatırken geçişler tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. Yolun tek şeridini kapatan istinat duvarı drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde duvarın yola çöktüğü, çöken duvar ve toprağın yolu kapattığı görülüyor. - İSTANBUL
Kanlıca, Beykoz, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA