Beykoz'daki Bıçaklı Saldırı Davası

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:26



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:26

Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından yargılanmasına devam edildi.Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci celsesine, tutuksuz sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu katıldı.Mahkeme hakimi Timuçin Dedeoğlu, sanık Sadıkoğlu'nun davanın bir önceki celsesinde tahliye edildiğine ilişkin cezaevinden yazı geldiğini tutanağa geçirdi.Söz verilen sanık Sadıkoğlu, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, olayın müştekinin haksız tahrikleri neticesinde meydana geldiğini savundu.Mahkeme, UYAP kayıtlarına göre başka suçtan Maltepe Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu anlaşılan mağdur Hüseyin Aktürk'ün, yüz bölgesinde tarif edilen lezyonların yüzünde sabit iz oluşturup oluşturmadığının tespiti için Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevkedilmesine karar verdi.Dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate alan mahkeme, davanın 7 Eylül'de görülen birinci celsesinde tahliyesine karar verilen sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.Duruşma, ertelendi.İddianamedenBeykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şikayetçi Hüseyin Aktürk'ün olay günü Kavacık mezarlığı karşısında bulunan boş kermes alanında park halinde buluna aracını çıkarmak için dubaları çektiği esnada Beykoz Belediyesi'ne ait simit arabasını çalıştıran Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun, tartışma sonucu Aktürk'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı, tekme ve yumruk atarak darbettiği aktarıldı.Sadıkoğlu'nun bu şekilde üzerine atılı "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.