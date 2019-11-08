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Beykoz Soğuksu İlkokulu'nda "Küçük Mucizeler" kütüphanesi açıldı

Beykoz'daki Soğuksu İlkokulu'nun Novartis İlaç'ın katkılarıyla yenilenen "Küçük Mucizeler" adlı kütüphanesi hizmete girdi.

08.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:58 Beykoz Soğuksu İlkokulu'nda
'daki Soğuksu İlkokulu'nun İlaç'ın katkılarıyla yenilenen "Küçük Mucizeler" adlı kütüphanesi hizmete girdi.
Kütüphanenin açılışına Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, Novartis İş Birimi Direktörü Şeyda Gürer, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.
Soğuksu İlkokulu Müdürü Beytullah Akkurt'un ev sahipliğinde düzenlenen törende konuşan Katırcı, "Novartis gibi köklü bir kuruluşun sadece sağlık değil, eğitim alanında da çalışmalar yapmasını mutlulukla karşılıyoruz. Güzel girişimlerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Bozbay, kütüphanenin öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek bağışçılara teşekkür etti.
Şeyda Gürer de öğrencilerin yeterli olanaklarla daha iyi eğitim almalarını sağlamak için küçük bir adım attıklarını ifade ederek, "Soğuksu İlkokulu'nun kütüphanesini yenileyerek Küçük Mucizeler'i yarattık. Küçük Mucizeler kütüphanesinin ismini Soğuksu İlkokulu öğrencileri belirledi. Dilerim derslerinden arta kalan zamanlarda buradaki kitaplardan olabildiğince faydalanır ve eğitimlerine katkı sağlarlar. Novartis olarak çocuklarımıza destek olmak için elimizden geldiğince küçük mucizeler yaratmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Kurdele kesiminin ardından katılımcılar, çocuklarla beraber kütüphaneyi gezdi.

Novartis, Beykoz, Güncel

Kaynak: AA

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