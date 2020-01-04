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Beykoz Tarım Çalıştayı sona erdi

Beykoz Belediyesince düzenlenen ve ilçenin tarım potansiyelinin konuşulduğu Beykoz Tarım Çalıştayı sona erdi.

04.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:02 Beykoz Tarım Çalıştayı sona erdi
Belediyesince düzenlenen ve ilçenin tarım potansiyelinin konuşulduğu Beykoz Tarım Çalıştayı sona erdi.

Katılımcılar bilimsel sunum ve tebliğler eşliğinde, ilçede tarımın artırılması için yapılması gerekenler, doğru üretim ve pazarlama teknikleri, ilçenin bitki ve hayvan varlığı, sürdürülebilir kalkınma modelleri, topraksız tarım, tıbbı ve aromatik bitkiler, dijital tarım ve tarım teknolojileri konularında fikir alışverişinde bulundu.

Beykoz'da ilk kez düzenlenen çalıştayın ikinci gününde konuşan Belediye Başkanı Murat , ilçenin iklimiyle büyük bir zenginlik arz ettiğine değindi.
Çalıştayı, farkındalık oluşturmak ve var olan potansiyeli harekete geçirmek için düzenlediklerini anlatan Aydın, "Bu bir başlangıç ve genel bir bakış. Sonrasında her bir konuya ayrıca odaklanacağız, ihtisas çalışmaları yapacağız. İlçemiz, tarım yapacak aileleri yüz yıllar boyu geleceğe taşıyacak potansiyele sahip, bunun için ortak akılla hareket edeceğiz. Beykoz'un tarım zenginliğine sahip çıkmalıyız." dedi

Çalıştayda konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Halil Güneş, ilçenin tarım ve hayvan varlığını ele aldığı konuşmasında, "Köylerin hem modern mahalleleri hem de sanayi bölgelerine yakınlığı ile kendisine has bir dokusu var. Beykoz'dan çok marka üretmeliyiz. Beykoz'un potansiyelini ortaya çıkaracak, örnek köy modelleri ortaya koymalıyız. Bu şekilde tüketiciyi ilçeye çekerek sürdürülebilirliği sağlayabiliriz." diye konuştu.

Çalıştayda, Dr. Ahmet Torun "Topraksız tarımda üretim ve pazarlama", Prof. Dr. Halil Güneş "Kırsal hayvancılık ve kanatlı yetiştiriciliği", Dr. Halim Aydın "Açık alanda sebze ve meyve yetiştiriciliği", Ziraat Mühendisi Arif Sırcı "Meyve ve sebze yetiştiriciliği ve bitki besleme", Selahattin Yılmaz "Beykoz'daki tıbbi ve aromatik bitkilerin tarihi ve bugünü", Rana Babaç Çelebi "Tıbbı ve aromatik bitkilerin kullanımı ve etkileri", Ferhan Geylan "Sözleşmeli üreticilik" ve Semi Hakim "Proje bazlı ürünlerin satış ve pazarlaması" başlıklı tebliğlerini sundu.

Beykoz, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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