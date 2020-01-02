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Beykoz Tarım Çalıştayı yarın başlıyor

Beykoz'da arıcılıktan tıbbi ve aromatik bitkilere sebze ve meyvecilikten hayvancılığa ilçenin tarım potansiyelinin tüm yönleriyle ele alınacağı Beykoz Tarım Çalıştayı yarın başlıyor.

02.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:52 Beykoz Tarım Çalıştayı yarın başlıyor
'da arıcılıktan tıbbi ve aromatik bitkilere sebze ve meyvecilikten hayvancılığa ilçenin tarım potansiyelinin tüm yönleriyle ele alınacağı Beykoz Tarım Çalıştayı yarın başlıyor.
Beykoz Belediyesi, ilçenin tarım potansiyelinin tüm yönleriyle belirlenmesi, tarımı teşvik, üretimin artırılması, yerel ürünlerle ekonomik kalkınma ve canlanmayı sağlamak amacıyla Beykoz Tarım Çalıştayı düzenliyor.

Polonezköy Park Hotel'de yarın "Arı Yetiştiriciliği ve Bal Üretimi" oturumuyla başlayacak çalıştay, 2 gün devam edecek.
Beykoz adıyla markalaşan ürünlerin yeniden şehrin ekonomisine kazandırılması için tarım ve hayvancılıkta geçmişten bugüne gelinen durumun masaya yatırılacağı çalıştayda, çeşitli üniversitelerden bilim insanları, araştırmacılar, girişimciler ve çiftçiler bir araya gelecek.

İlçedeki aktif çiftçilere yönelik proje bazlı ürünlerin satış ve pazarlama yöntemlerinin sunulacağı buluşmada, son yılların gözde alternatif tıp yöntemlerinden fitoterapide kullanılan tıbbı ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği de konuşulacak.

Beykoz Belediyesi ise 2020-2024 yılı stratejik plan hedefleri doğrultusunda ilçede tarımın artması için çiftçilere vereceği destek ve teşviklerle köy merkezlerinde kurulması planlanan organik pazarlar hakkındaki hazırlık çalışmalarını paylaşacak.

Beykoz Belediyesi, Beykoz, Güncel

Kaynak: AA

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