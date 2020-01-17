Beykoz'un İlk Millet Kıraathanesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla model olarak gösterilen ve tüm Türkiye'de kurulan millet kıraathanelerinin bir yenisi Beykoz 'da açılmak için gün sayıyor.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın seçim çalışmaları sırasında ilçe sakinlerine söz verdiği millet kıraathanesiyle Beykoz, ilçenin eğitim ve kültür hayatına canlılık ve zenginlik katacak bir mekâna daha kavuşuyor.

Kavacık Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta toplam 4 bin 500 m2'lik alanda yapımına başlanan Millet Kıraathanesi'nin zemin ve 1. katında kütüphane, sesli okuma odası, fuaye alanı, mescit ve idari birimler yer alacak.

Mekânın 2. ve 3. katı, 12 farklı atölye ve etüt sınıfıyla, Beykoz Sanat ve Eğitim Merkezi (BEYSEM) olarak hizmet verecek.

Her yaştan ilçe sakininin 7 gün 24 saat kitap okuyabileceği ve öğrencilerin ders çalışabileceği Millet Kıraathanesi'nden ücretsiz ikramlar ve internet hizmeti sunulacak.

Millet Kıraathanesi'nin açılmasıyla yetişkin, çocuk ve gençlere yönelik kültür sanat ve eğitim kurslarını Beykoz Sanat ve Eğitim Merkezi (Beysem) çatısı altında markalaştıran Beykoz Belediyesi ilçe sakinlerine kurslar için nitelikli yeni bir adres daha kazandırmış olacak.

E-Spor ve Youtube Stüdyosu İle Gençlerin Merkezi Olacak

Millet Kıraathanesi'nin içinde ayrıca bir E-Spor merkezi ve Youtube stüdyosu bulunacak. Kurulacak olan E-Spor takımı antrenmanlarını burada gerçekleştirecek. Antrenmanlar dışında çeşitli E-Spor turnuvalarına ev sahipliği de yapacak merkezden internet yayıncılığı yapmak isteyen gençler de faydalanabilecek. Burada kurulacak olan Youtube stüdyosunda geleceğin Youtuberları profesyonel destek alarak yetişecek.

Başkan Murat Aydın: "Kitap Okumak Fikri İncelten, İnsanı Yücelten En Güzel Eylemdir."

Millet Kıraathanesi'nin kurulmasıyla ilgili konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Hemşehrilerimize söz verdiğimiz mekânımızın yapımına başladık. Bu güzide mekânımızda 7'den 70 tüm vatandaşlarımız kitapların sıcak ve bilgi dolu dünyasıyla kuşanacak, ikramlarımız ve gönülden muhabbetimizle ağırlanacak. Gençlerimiz 24 saat açık olan bu mekânda rahatça ders çalışabilecekler. Millet Kıraathanemiz Beykoz'umuza hayırlı olsun" dedi.