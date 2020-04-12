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"Beykoz'un Şiir Hali" yarışması başladı

Beykoz Belediyesi ve Beykoz Kent Konseyi tarafından açılan "Beykoz'un Şiir Hali" yarışması başladı.

12.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:36
Beykoz Belediyesi ve Beykoz Kent Konseyi tarafından açılan "Beykoz'un Şiir Hali" yarışması başladı.
İlçenin doğal, tarihi ve kültürel birikimine dikkat çekmeyi, toplumun dil, edebiyat ve kültürel değerler konusunda bilinçlenmesini, yeni şair ve sanatçıları teşvik etmeyi amaçlayan yarışmaya, 16 yaşını dolduran tüm ilçe sakinleri online olarak başvurabilecek.
Yarışmacıların, "Beykoz'da Zaman", "Beykoz'da Bahar" ve "Beykoz'da Sevgi" konularını ele aldıkları en fazla 2 şiirle katılabileceği etkinliğe 30 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.
Dereceye giren şiir sahiplerinden birinci olana laptop, ikinciye fotoğraf makinesi, üçüncüye ise tablet hediye edilecek.
Beykoz Belediyesi ile Beykoz Kent Konseyi tarafından oluşturulacak seçici kurul tarafından ödüle layık görülen eserler, sosyal medya üzerinden ilan edilecek.
Ödül töreni yapılmayacak olan "Beykoz'un Şiir Hali" yarışmasını kazananların ödülleri, adreslerine kargoyla teslim edilecek.
Yarışmaya ilişkin detaylı bilgi kentkonseyi@beykoz.bel.tr adresinden alınabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Beykoz Belediyesi, Kent Konseyi, Beykoz, Güncel
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