Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Özbek'e Onur Ödülü

Sosyal bilimcilerin 'Başka türlü bir' dünya hayal ettiğini belirten Özbek, bu sözün kendi alanlarındaki karşılığının 'demokratik kurumsal alan' olduğunu söyledi. TÜYAP'ın böyle bir alan yaratmasından dolayı teşekkür eden Özbek, ödülü meslektaşları ve öğrencileri ile paylaştığını ifade etti.

Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile düzenlenen ARTIST 2018/ 28. İstanbul 'Deneyim' Sanat Fuarı'nın her yıl sanat alanındaki çalışmaları nedeniyle verilen Onur Ödülleri sahiplerini buldu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Sanat ve Toplumbilim Kuramcısı Onur Ödülü'ne Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Özbek layık görüldü. Özbek'e ödülünü yazar Selçuk Altun takdim etti.

Can Yücel'in bir şiirinde "Başka türlü bir şey benim istediğim" dediği gibi başka türlü bir dünya istediklerini belirterek ödül konuşmasına başlayan Özbek, bu sözün kendi alanlarındaki karşılığının kamusallık ve deneyim dolu bir 'demokratik kurumsal alan' ihtiyacı, arzusu olduğunu söyledi.Herkesin yaşam deneyimlerini zenginleştirebildiği, eşit ve özgür biçimde paylaşabildiği, duygularını, fikirlerini, söz ve eylemlerini kamusallaştırabildiği, insan haysiyetine yakışan bir demokratik kültür, kamusal alan arzu ettiklerini anlatan Özbek, TÜYAP'ın tam da böyle bir alan yarattığının altını çizdi.

SOSYOLOJİK TAHAYYÜL İLE YAKLAŞILIYOR

'Deneyim' kavramını 'sosyolojik tahayyül' kavramı ile ilişkilendiren Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyolojik tahayyül kavramı bize akıl ile hayal gücünü, akıl ile imgelemi bir arada düşünmemizi getiriyor. ARTIST İstanbul 'Deneyim' Sanat Fuarı'nın deneyim kavramına bu türden bir sosyolojik tahayyül ile yaklaştığını düşünüyorum. Bu nedenle emeklerine teşekkür ediyorum. Ben bu ödülü, akademik ömrünü yaptığı şeyi gerçekten iyi yapmaya veren, kültürel ve kamusal duyarlılık sahibi olan yüzlerce meslektaşımla, arkadaşım ve öğrencilerimle paylaşmak istiyorum."