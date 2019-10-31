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Beykoz ve Sarıyer'de yollar göle döndü

Beykoz ve Sarıyer'de aşırı yağışla birlikte yollar göle döndü.

31.10.2019 16:40
Beykoz ve Sarıyer'de aşırı yağışla birlikte yollar göle döndü. Sürücüler yolda güçlükle ilerledi. Sarıyer'de tünel girişini su bastı. Beykoz Tokatköy'de yağışla birlikte yollar göle döndü. Sürücüler yolda güçlükle ilerledi. Araçlar su birikintilerinin içinden geçti.
Sarıyer'de tünel girişini su bastı
DEREYE DÖNEN YOLLARDA ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle tünel girişini su bastı. Adeta dereye dönen yolda araçlar güçlükle ilerliyor.
İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Sarıyer'de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Çayırbaşı tünel girişinde yollar adeta dereye döndü. Sürücüler su baskınının yaşandığı yolda güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.
(Oğuzcan Yazar/İHA)
Beykoz ve Sarıyer'de yollar göle döndü

Sarıyer, Beykoz, Güncel

Kaynak: İHA


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