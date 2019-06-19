Beykozlu çiftçiler verimli sulamaya kavuşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarım faaliyetlerinde bulunan çiftçilerin ürün yetiştiriciliğinde iyi bir verim elde etmeleri ve su israfının önlenmesi amacıyla Beykoz'da bulunan Mahmutşevketpaşa, Paşamandıra, Cumhuriyet ve Bozhane göletlerinde kapalı devre sulama sistemi kuruyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, İSKİ ile ortak çalışma yaparak Beykozlu çiftçilerin, tarım faaliyetlerini daha verimli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mahmutşevketpaşa, Paşamandıra, Cumhuriyet ve Bozhane göletlerinde kapalı devre sulama sistemine geçilmesi için toplam 18 bin 318 metre boru döşeme işlemi gerçekleştirilecek. İlk olarak Mahmutşevketpaşa ve Paşamandıra göletlerinde başlatılan inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindi. Beykoz bölgesinde bulunan Cumhuriyet ve Bozhane göletlerinde ise ruhsatlandırma çalışmaları devam ederken, kısa sürede inşaat çalışmalarına başlanılması hedefleniyor.



3 bin 500 dekar arazi verimli sulanabilecek



Mahmutşevketpaşa Göletinden 780 dekar, Paşamandıra Göletinden de bin 20 dekar, Cumhuriyet Göletinden bin 20 dekar ve Bozhane Göletinden 688 dekar alan olmak üzere toplam 3 bin 508 dekarlık alanın modern, enerji maliyetsiz, su kaybının engellendiği ve verimli bir şekilde sulanması sağlanarak, İstanbullu çiftçilerimizin hizmetine ücretsiz sunulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA