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Beylerbeyi Polis Evi'nde yangın paniği

Beylerbeyi Sabancı Polis Evi'nin çatı kısmında yangın çıktı.

25.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:51Beylerbeyi Polis Evi'nde yangın paniği
Beylerbeyi Sabancı Polis Evi'nin çatı kısmında yangın çıktı. Bacadan çevreye duman yayılırken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

'da saat 12.00 sıralarında Beylerbeyi Sabancı Polis Evi'nin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ufak çaplı yangın nedeniyle bacadan çevreye duman yayıldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Üsküdar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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