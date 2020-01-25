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BEYLERBEYİ POLİSEVİNDE YANGIN

ÜSKÜDAR Beylerbeyi'nde bulunan polisevinin çatısında yangın çıktı.

25.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:55BEYLERBEYİ POLİSEVİNDE YANGIN

Cengiz ÇOBAN -İSA ALMAÇAYIR-Hasan YILDIRIM- ÜSKÜDAR Beylerbeyi'nde bulunan polisevinin çatısında yangın çıktı. Havalandırma bacasından çıktığı belirtilen yangında içeride bulunanlar kısa süreli panik yaşarken, nikah için burada olan gelin ve damat "Nazar olsun" dedi.

Beylerbeyi'nde bulunan polisevinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Nikah için burada bulunanlar çatıdan yükselen dumanları görerek, itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi. ve Çengelköy itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Bu sırada polis evinde bulunanlar binadan tahliye edildi. Yangının  havalandırma bacasında çıktığı öğrenildi. 14.30'da burada nikahları olan gelin ve damat ise yangınla ilgili "Nazar olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis evinden görüntü

-İtfaiyenin çalışması

-Dışarı çıkanların görüntüsü

-Gelin ve damat ile röp

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler



Üsküdar, Güncel

Kaynak: DHA

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