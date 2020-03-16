Menü
Haberler ›› Güncel ››BEYLERBEYİ SARAYI DEZENFEKTE EDİLDİ - Güncel

BEYLERBEYİ SARAYI DEZENFEKTE EDİLDİ

Koronavirüse karşı Beylerbeyi Sarayı ekipler tarafından dezenfekte edildi.

16.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:46
Koronavirüse karşı Beylerbeyi Sarayı ekipler tarafından dezenfekte edildi. Tedbirler kapsamında sarayların girişlerine el dezenfektanı konuldu.
Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı İstanbul'daki saraylar ve müzelerde dezenfeksiyon işlemleri artırıldı. Saraylar haftada bir dezenfekte edilmeye başladı. Bu kapsamda Beylerbeyi Sarayı'nın bahçe ve iç kısımları ekipler tarafından ilaçla dezenfekte edildi. Tedbirler kapsamında sarayların giriş kapılarına el dezenfektanları da konuldu.
HAFTADA BİR GÜN DEZENFEKTE EDİLİYOR
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü, saraylarda yapılan dezenfekte işlemleri için, Herhangi bir bakteri ve virüs olmasın diye saraylarımız, gezi güzergahlarımız haftada bir gün dezenfekte ediliyor. Sarayımızın girişinde ayaklı el dezenfektanları koyduk. Tüm saraylarımızda ziyaretçilerimiz bunu kullanacaklar. Son bir haftada Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Saraylarında ziyaretçi sayısında düşüş olmadı şeklinde konuştu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
BEYLERBEYİ SARAYI DEZENFEKTE EDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler : Beylerbeyi Sarayı, Koronavirüs, Saraylar, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı Güncel
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar