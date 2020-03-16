BEYLERBEYİ SARAYI DEZENFEKTE EDİLDİ
Koronavirüse karşı Beylerbeyi Sarayı ekipler tarafından dezenfekte edildi.
16.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:46
Koronavirüse karşı Beylerbeyi Sarayı ekipler tarafından dezenfekte edildi. Tedbirler kapsamında sarayların girişlerine el dezenfektanı konuldu.
Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı İstanbul'daki saraylar ve müzelerde dezenfeksiyon işlemleri artırıldı. Saraylar haftada bir dezenfekte edilmeye başladı. Bu kapsamda Beylerbeyi Sarayı'nın bahçe ve iç kısımları ekipler tarafından ilaçla dezenfekte edildi. Tedbirler kapsamında sarayların giriş kapılarına el dezenfektanları da konuldu.
HAFTADA BİR GÜN DEZENFEKTE EDİLİYOR
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü, saraylarda yapılan dezenfekte işlemleri için, Herhangi bir bakteri ve virüs olmasın diye saraylarımız, gezi güzergahlarımız haftada bir gün dezenfekte ediliyor. Sarayımızın girişinde ayaklı el dezenfektanları koyduk. Tüm saraylarımızda ziyaretçilerimiz bunu kullanacaklar. Son bir haftada Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Saraylarında ziyaretçi sayısında düşüş olmadı şeklinde konuştu.
Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı İstanbul'daki saraylar ve müzelerde dezenfeksiyon işlemleri artırıldı. Saraylar haftada bir dezenfekte edilmeye başladı. Bu kapsamda Beylerbeyi Sarayı'nın bahçe ve iç kısımları ekipler tarafından ilaçla dezenfekte edildi. Tedbirler kapsamında sarayların giriş kapılarına el dezenfektanları da konuldu.
HAFTADA BİR GÜN DEZENFEKTE EDİLİYOR
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü, saraylarda yapılan dezenfekte işlemleri için, Herhangi bir bakteri ve virüs olmasın diye saraylarımız, gezi güzergahlarımız haftada bir gün dezenfekte ediliyor. Sarayımızın girişinde ayaklı el dezenfektanları koyduk. Tüm saraylarımızda ziyaretçilerimiz bunu kullanacaklar. Son bir haftada Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Saraylarında ziyaretçi sayısında düşüş olmadı şeklinde konuştu.
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Kaynak: DHA
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Etiketler : Beylerbeyi Sarayı, Koronavirüs, Saraylar, Güncel
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