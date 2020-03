Beylerbeyi Sarayı'nda korona virüs önlemi

Dünyada birçok ülkeye hızla yayılan korona virüs nedeniyle dezenfeksiyon önlemleri arttırıldı. Bu kapsamda Beylerbeyi Sarayı'nın bahçe ve iç kısımları ekipler tarafından dezenfekte edilerek ilaçlandı. Ayrıca ziyaretçiler için sarayın girişine iki adet el dezenfektanı cihazı koyuldu.Dünyayı tehdit eden korona virüs nedeniyle İstanbul 'daki saraylar ve müzelerde dezenfeksiyon işlemleri artırıldı. Türkiye'nin yeni tip korona virüse karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı saraylar dezenfekte ediliyor. Her gün binlerce turist tarafından ziyaret edilen Beylerbeyi Sarayı özel solüsyonlarla temizleniyor. Sarayın gişe, giriş, turnikelerinden başlayarak, ziyaret edilen odalar, salonlar, merdivenler, tuvaletler dezenfekte edilirken, uygulama her hafta tekrarlanacak.Yapılan dezenfeksiyon işleminin her hafta tekrarlanacağını ifade eden Dolmabahçe Sarayı Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü, "Dolmabahçe Sarayında sizle görüştüğümüz gibi ayda bir diyorduk ama şimdi yoğunluk olduğu sürece tüm saraylarımızda Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi olmak üzere haftada bire düşürdük. Ekibimizi görüyorsunuz faal bir şekilde çalışıyorlar. Bugün Beylerbeyi Sarayımız yazlık bir saraydır. 24 tane odası, 6 tane salonu vardır. 7 tane tuvaleti, 3 tane de banyosu vardır. Bu sarayımız Milli Saraylara bağlı olan yazlık bir sarayımızdır, ısıtması yoktur. Şimdi bir de özellikle diyeceksiniz ki bir farklılık oldu mu son 3-4 günde ? Turistlerimiz içeriye girişte sağ ve solda olan 2 adet el dezenfeksiyon işlemini sağlayan makinelerimiz var. Ellerini uzatacaklar dezenfeksiyonu yapıp daha sonra sarayımızı rahatlıkla gezebilecekler" diye konuştu.Korona virüse karşı çok sayıda turistin ziyaret ettiği saray ve müzelerde tedbirler artırıldı. İstanbul'da saray ve müzelerde daha önce altı ayda bir yapılan dezenfeksiyon işlemleri haftada bir yapılmaya başladı.(İHA)

Kaynak: İHA