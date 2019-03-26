Beylerderesi Barajı Su Tutmaya Başladı

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Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü İlker Arslan, Beylerderesi Barajı'nın su tutmaya başladığını belirterek, "Baraj, 130 bin metreküp gövde hacmine, 5 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. Sulama kısmı ise 2020'de tamamlanmış olacak." dedi.Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, DSİ tarafından Yeşilyurt ilçesinden geçen Beylerderesi üzerine inşa edilen barajın su tutmaya başladığını söyledi.Beylerderesi Barajı'nın bölge müdürlüğünün ilk silindirle sıkıştırılmış beton barajı olması dolayısıyla kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Arslan, "Burası tamamlandığında mevcut sulanan tarım arazileri daha uygun şekilde sulanabilecek. Baraj, 130 bin metreküp gövde hacmine, 5 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. Sulama kısmı ise 2020'de tamamlanmış olacak." diye konuştu.Kar yağışı iyi olduğu için barajların doluluk oranının yükseldiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:"Geçen yılki aktif doluluk oranımız yüzde 17 seviyesindeydi, şimdi doluluk oranı yüzde 45 seviyesinde. İnşallah bu yıl barajlarda sulama konusunda kuraklık sıkıntısı yaşamayacağız. Çat Barajı'nda ise şu an 36 milyon metreküp suyumuz var. Kar erimesiyle barajlardaki doluluk oranı daha çok artacak. Kentte bugüne kadar 12 baraj, 2 gölet, 22 sulama ve 10 taşkın koruma tesisi DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açıldı. Son 15 yılda DSİ Genel Müdürlüğünce Malatya'ya 1 milyar 691 milyon lira yatırım yapılmıştır. Bu dönemde 8 baraj, 1 gölet, 9 sulama ve 46 taşkın koruma tesisi tamamlandı. Bu tesislerle toplam 327 bin 720 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı, çiftçilere yıllık 210 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı. 43 yerleşim yeri ile 2 bin 740 dekar tarım arazisi taşkın zararlarından korundu."