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Beylerhan köylüleri sanayi bölgesinin genişlemesini istiyor

Uşak merkeze bağlı Beylerhan köyünde yaşayanlar Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nin (UOSB) üçüncü genişleme alanının kendi köy sınırları içinde hayata geçirilmesini istiyor.

19.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:22Beylerhan köylüleri sanayi bölgesinin genişlemesini istiyor
Uşak merkeze bağlı Beylerhan köyünde yaşayanlar Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nin (UOSB) üçüncü genişleme alanının kendi köy sınırları içinde hayata geçirilmesini istiyor.
Beylerhan köyünde bir araya gelen vatandaşlar adına açıklama yapan Yunus Mıdık, UOSB üçüncü genişleme alanının kendi köy sınırları içinde yapılmasını istediklerini söyledi.
Genişleme alanında kurulacak fabrikaların yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını, projeyle ilgili yaşanan tartışmaların kendilerinin dışında geliştiğini söyleyen Mıdık, "Bizler UOSB'nin genişleme alanının köyümüz arazilerinde olmasını istiyoruz. Üzerimize düşen fedakarlığı yapmaya hazırız. Bizim projeye karşı çıktığımız yönünde kamuoyunda gerçek dışı söylemler var. Biz bir an önce projenin hayata geçmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Güncel

Kaynak: AA

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