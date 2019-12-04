Beylikdüzü 2019'u sanatla uğurluyor

Konserler ve tiyatro gösterileri ile Beylikdüzü, Aralık ayı boyunca sanatın renkleriyle buluşacak.

İstanbullu sanatseverlerin uğrak noktalarından biri haline gelen Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Aralık ayı birbirinden güzel programlarla sanat dolu geçecek. Yılın son ayında Leman Sam, Fatih Erkoç, İlhan Şeşen, Feridun Düzağaç gibi değerli müzisyenler ile Ferhan Şensoy, Genco Erkal, Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar gibi tiyatronun duayen isimleri BAKSM sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Aynı zamanda 'Canım Kardeşim', 'Pinokyo Macerası','Hapşuu' ve 'Süper Kahramanım Atatürk' isimli çocuk tiyatro oyunları da Beylikdüzü'nün minikleri için sahnelenecek.

BEYLİKDÜZÜ USTA OYUNCULARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Aralık ayı boyunca tiyatro dünyasının usta isimleri BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'nde unutulmaz anlar yaşatacak. Aralık ayı içerisinde 4 Aralık Çarşamba günü Levent Üzümcü'nün de oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Aziz Nesin Kabare', 6 Aralık Cuma günü Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun oynadığı 'Bir Baba Hamlet' isimli oyunlar seyircisiyle buluşacak. 9 Aralık Pazartesi günü ise, 'Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım' ve 17 Aralık Salı günü 'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' oyunlarıyla Fırat Tanış, BAKSM sahnesinde izleyicisiyle bir araya gelecek. Duayen oyunculardan Ferhan Şensoy'un 2 bin 400. oyunu sahnelecek olan 'Ferhangi Şeyler' isimli oyunu, Genco Erkal'ın 'Bir Delinin Hatıra Defteri', Erdal ve Güzin Özyağcılar'ın ise 'Kral' isimli oyununu ağırlayacak olan BAKSM'de Aralık ayı boyunca; 13 Aralık Suit, 15 Aralık Prof.Pi Show, 19 Aralık Kürk Mantolu Madonna ve 27 Aralık tarihinde Tartuffe-Yüzsüz isimli oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.

MÜZİK DÜNYASININ DUAYENLERİ BAKSM'DE

BAKSM Beylikdüzü Sahnesi, Aralık ayı boyunca aynı zamanda müzik dünyasının da ünlü isimlerine ev sahipliği yapacak. 8 Aralık Pazar günü Dilek Türkan, Erkan Oğur ve Derya Türkan müzikseverlere tadına doyulmaz bir konser verecek. 11 Aralık'ta 'Aşk Şarkıları ve Öyküler' isimli konserle İlhan Şeşen ve Sunay Akın müzik ve edebiyatı bir araya getirecek. 14 Aralık akşamı Leman Sam Beylikdüzü Sahnesi'nde muhteşem sesiyle unutulmaz bir akşam yaşatırken 18 Aralık'ta Fatih Erkoç, 20 Aralık'ta ise Feridun Düzağaç sevilen şarkılarını seslendirecek. 26 Aralık'ta ise Beylikdüzü'nün genç ve yetenekli müzisyenlerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, Şef Hakan Tepeli yönetiminde müzikseverlere harika bir konser verecekken Beylikdüzü Belediyesi Musiki Derneği Türk Sanat Müziği, Şef Oğuzhan Bolbol yönetiminde dinleyicisiyle buluşacak.