Beylikdüzü 2020'ye ışıl ışıl giriyor

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapılırken yeni yıl mesajında Beylikdüzü halkına seslenen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nün İstanbul'a nefes olması için yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz. 2020'nin hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı yürekten kutluyorum. "dedi.

2019 yılında birçok başarıya imza atan ve tüm İstanbul'un konuştuğu Beylikdüzü Belediyesi ilçeyi birbirinden güzel süslemelerle yeni yıla hazırladı. Beylikdüzü'nün farklı bölgelerini oldukça renkli ve ışıltılı süslemelerle bezeyen Beylikdüzü Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ilçe genelinde adeta bir görsel şölen yarattı. Yaşam Vadisi ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi başta olmak üzere ilçede yer alan kavşak ve yollarda da yapılan yılbaşı süslemeleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 2020 yılına ışıltı dolu bir başlangıç yapmaya hazırlanan Beylikdüzü'nde aynı zamanda vatandaşların anı fotoğrafı çekilebileceği çam ağacı ve balonlardan oluşan alanlar Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle hazırlandı.

Çalık, "2020 için de hayallerimiz var"

Yeni yıla girerken Beylikdüzü halkı ile yeni yıl mesajını paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise, "Tarihe geçen önemli bir yılı geride bırakıyoruz. Hayalimizi büyüterek, yepyeni hikâyeler yazdığımız 2019 yılı, İstanbul'da da umut rüzgârlarının estiği bir yıl oldu. Bu umudun başladığı yer Beylikdüzü'ydü. İlk günden itibaren aynı inançla, tüm vatandaşlarımız için, projelerimizi hızla hayata geçirmeye başladık. Herkesin rahatça yaşayabildiği, canlı ve dinamik bir kent olma yolunda, 2020 için de hayallerimiz var. Beylikdüzü 'nün İstanbul'a nefes olması için, yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz. 2020'nin hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı yürekten kutluyorum" diyerek yeni yılda da Beylikdüzü için durmadan çalışıp üreteceklerinin mesajını verdi.