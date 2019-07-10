10.07.2019 12:58
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Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunu kilitleyen kaza havadan görüntülendi

Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunu kilitleyen kaza havadan görüntülendi Kaza sonrası trafik havadan drone ile görüntülendiİSTANBUL - Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda rot kolu kırılan bir tır bariyerlere çarptı.

Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunu kilitleyen kaza havadan görüntülendi
Kaza sonrası trafik havadan drone ile görüntülendi
İSTANBUL - Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda rot kolu kırılan bir tır bariyerlere çarptı. Trafik Ambarlı istikametinde durma noktasına gelirken yol havadan drone ile görüntülendi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda yaşandı. Limana doğru seyreden 34 UH 9409 plakalı tırın rot kolu kırılarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası tır sürücüsü hafif yaralanırken içindeki mazotta yerlere döküldü. Bölgede yoğun trafik oluştu. Oluşan trafiği açmak için ekipler çalışmalarına başladı. Araçların kontrollü olarak geçişi sağlandı. Yoldaki yoğun trafik ise havadan görüntülendi. Beylikdüzü Ambarlı Liman yolunu kilitleyen kaza havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
Beylikdüzü, 3. Sayfa

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