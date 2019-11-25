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Beylikdüzü Ambarlı Limanında işçinin feci ölümü kamerada

Beylikdüzü Ambarlı Limanında işçinin feci ölümü kamerada Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdiİSTANBUL - Beylikdüzü Ambarlı Limanında arkadaşlarının yanına yürüyen bir işçi tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

25.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:24
Ambarlı Limanında işçinin feci ölümü kamerada
Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi
İSTANBUL - Beylikdüzü Ambarlı Limanında arkadaşlarının yanına yürüyen bir işçi tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. İşçinin feci ölümü ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Limanında bulunan uluslararası kargo taşımacılığı yapan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vinç operatörü Ahmet Y., vardiyasını devralmak için arkadaşlarının yanına yürüyen Metin Delibaş isimli işçiyi görmeyerek, tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin altına aldı. Çevredeki işçilerin bağırışları ile iş makinesini durduran Ahmet Y. araçtan indikten sonra gördüğü görüntü karşısında şoka uğradı. Çalışma arkadaşının kanlar içinde halini gören Ahmet Y. panikleyerek çevredekilerden yardım istedi. Metin Delibaş'a ilk müdahaleyi iş yeri hekimi yaptı. İç organlarının bazılarının dışarıda olduğu görülen Delibaş için 112 ekiplerine verildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri durumu ağır olan Delibaş'ı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesine götürdü. Hastanede tüm müdahalelere rağmen Delibaş hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü Ahmet Y. ise gözaltına alındı. Metin Delibaş'tan geriye kendisine mezar olan limanda çektirdiği fotoğraflar kaldı. olayla ilgili çalışmalarını sürüyor.
Beylikdüzü Ambarlı Limanında işçinin feci ölümü kamerada

Beylikdüzü, Polis, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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