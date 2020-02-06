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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nu ziyaret etti

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti.

06.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:17Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nu ziyaret etti
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti.
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderen Çalık, bölgedeki incelemelerinin ardından Tunceli'ye geldi.
Tunceli Belediyesini ziyaret eden Çalık ve beraberindekileri Maçoğlu karşıladı.
Deprem bölgesindeki izlenimlerini Maçoğlu ile paylaşan Çalık, zor zamanlarda dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
Tunceli Belediyesi ile ortak çalışmalar yapabileceklerini belirten Çalık, kenti çok sevdiğini söyledi.
Belediye Başkanı Maçoğlu da ziyaretinden ötürü Çalık ve beraberindekilere teşekkür etti.
Maçoğlu, Çalık ve beraberindekilere kentte üretilen organik ürünlerden hediye etti.

Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, İstanbul, Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

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