Beylikdüzü Belediyesi Aralık Ayı Meclisi Toplandı

Oturumda Aralık ayı içinde gerçekleşecek önemli günlere değinen Ekrem İmamoğlu konuşmasında,3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilmesi ve Şeb-i Arus hakkında mesajlar verdi.

Toplantıda söz alan Beylikdüzü Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Bağbekleyen ise Beylikdüzü'nde engellilere yönelik yapılan hizmetlerden bahsettiği konuşmasında, "Engelliler için yapılan çalışmaların hiçbiri lütuf değil, Uluslararası haklar ve Anayasa'dan kaynaklanan haklardır." şeklinde konuştu.