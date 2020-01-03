Beylikdüzü Belediyesi, eğitime tam destek vermeyi sürdürüyor

Eğitime destek için tüm imkanlarını seferber eden Beylikdüzü Belediyesi, son 9 ayda ücretsiz olarak düzenlediği kültür sanat kurslarıyla 12 bin kişiye ulaşırken spor okullarıyla da 9 bin 500 çocuk ve genci sporla buluşturdu.Açtığı LGS ve YKS kurslarında 600 öğrenciyi sınavlara hazırlayan, 500 öğrenciye burs yardımında bulunan Belediye, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için ise 55 okulda bakım ve onarım çalışması yaptı. 'Her Mahalleye Bir Kreş' diyerek çıktıkları yolda, ilk adımı Kavaklı Mutlu Çocuk Merkezi'nin temelini atarak gerçekleştirdiklerini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi olarak çocuk ve gençlerin eğitim hayatına katkı sunmaktan, kültür sanat kurslarıyla ise vatandaşların kültürel gelişimlerine destek sağlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kültür Sanat Kursları 12 Bin Kişiye Ulaştı

Eğitimde marka kent olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Beylikdüzü Belediyesi'nin Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı KÜLTÜR-SEM bünyesinde açtığı kültür sanat kurslarında, Nisan 2019'dan bugüne kadar geçen 9 aylık süreçte 12 bin kişi kültür sanat eğitimi alırken liselere geçiş ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik olarak açılan ücretsiz LGS ve YKS kurslarından ise 600 öğrenci faydalandı.

9 Bin 500 Genç Sporla Buluştu

Çocuk ve gençlerin sporla iç içe bir yaşam sürmeleri için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, son 9 ayda 17 farklı branşta, 22 ayrı merkezde ücretsiz olarak düzenlediği Yaz ve Kış Spor Okulları ile 9 bin 500 kişiye ulaştı.

500 Öğrenciye Burs Yardımı Yapıldı

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü'nde ikamet eden ve belediyeye burs başvurusunda bulunan öğrencilere ise burs yardımında bulunmaya da devam ediyor. Burs almak isteyen öğrenciler ile burs vermek isteyen iş insanları ve özel şirketlerin Beylikdüzü Belediyesi'nin koordinatörlüğünde bir araya geldiğini ve burs yardımlarının eğitim öğretim dönemi boyunca devam ettiğini kaydeden Başkan Mehmet Murat Çalık, "Belediye olarak eğitime verilen desteği, geleceğe yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Bu yüzden, eğitime destek her zaman önceliğimiz oldu. Göreve geldiğimden bu yana, 9 aylık süreçte, 500 öğrenciye burs verenler aracılığıyla karşılıksız burs yardımında bulunduk. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğitimine destek vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Okul Bakım ve Tadilatları İçin Yoğun Mesai

Beylikdüzü'nde okuyan öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi adına ise okul yönetimlerinden gelen talepler doğrultusunda, son 9 ayda, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla boyadan mermer ve seramik kaplamaya, büst ve korkuluk yapımından kapı ve wc tadilatına, tesisat onarımından kütüphane yenilemesine uzanan geniş bir yelpazede 55 okulun bakım ve onarımı yapıldı.

Mutlu Çocuk Merkezi'nde Çalışmalar Sürüyor

Seçim döneminde verdiği kreş sözünü de yerine getiren Başkan Mehmet Murat Çalık, Kavaklı Mutlu Çocuk Merkezi'nin temelini attı. 'Her Mahalleye Bir Kreş' diyerek çıktıkları yolda, ilk adımı Kavaklı Mutlu Çocuk Merkezi'nin temelini atarak gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Çalık, diğer mahallelerde açılacak kreşler için de proje çalışmalarının devam ettiğini belirtti.