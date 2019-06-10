Beylikdüzü Belediyesi Haziran Ayı meclisi toplandı

Mecliste yaptığı konuşmasında Haziran ayındaki önemli günlere değinen Başkan Çalık, Beylikdüzü'nde adı yaşatılmaya devam eden Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı da ölüm yıldönümü dolayısıyla andı. Çalık, konuşmasının devamında 23 Haziran İBB seçimlerini hatırlatarak sonucun İstanbul için hayırlı olmasını diledi.

Beylikdüzü Belediyesi Haziran Ayı Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yönetiminde gerçekleşti. Meclis açılış konuşmasında Haziran ayında gerçekleşecek özel günleri kutlayan Başkan Çalık, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nı da bir kez daha kutlayarak huzur ve maneviyatının devam etmesini temenni etti. Konuşmasında Suriye'nin Azez kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne, PKK ve PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diledi. Çalık, Beylikdüzü'nde ismi yaşatılan ve 9 Haziran vefat yıldönümü olan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı da rahmetle andı. Konuşmasının devamında 5 Haziran Çevre Günü, 10 Haziran Çevre Koruma Haftası ve 16 Haziran Babalar Gününü de kutlayan Çalık, 23 Haziran günü yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için "İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine 13 günlük bir süre kaldı ve bu sürecin aynı duyarlılıkla devam etmesini diliyorum. Yaklaşık 40 gündür Büyükşehir Belediyesi seçilmiş bir Belediye Başkanı tarafından yönetilmiyor. İnşallah 23 Haziran sonrası seçilmiş bir İBB Başkanı tarafından yönetilecek" ifadelerini kullandı.

Meclis 2.oturumu 1 Temmuz'da gerçekleşecek

Haziran Ayı Belediye Meclisi'nde Gündem Maddeleri'ne geçilmeden önce CHP Meclis Grubu 1, AK Parti Meclis Grubu ise 5 sözlü önerge sundu. Sözlü önergelerden 3'ü oy birliğiyle kabul edilerek gündem maddelerine alındı ve toplamda 13 madde görüşüldü. Maddelerden 1, 2, 5, 7, 8 ve 9. maddeler meclisten oy birliği ile geçerken, 3, 4, 6 ve 10. maddeler ise oy çokluğu ile kabul edildi. Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. oturumunun ise 1 Temmuz Pazartesi Saat 10.00'da yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Bültenler