Beylikdüzü Belediyesi'nde deprem sonrası yoğun mesai

Beylikdüzü Belediyesi, 26 Eylül'de Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, vatandaşların talep ve şikayetleri doğrultusunda binalarda gerekli tüm incelemeleri büyük titizlikle gerçekleştirdi.

Marmara Denizi'nde gerçekleşen ve İstanbul'da paniğe yol açan 5.8 büyüklüğündeki deprem, Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşlarda da büyük endişe yarattı. Deprem sonrasında ilçe genelinde yaşadıkları binaların hasar ve dayanıklılık durumunu öğrenmek üzere Beylikdüzü Belediyesi ile çağrı merkezi ve sosyal medya üzerinden iletişime geçen vatandaşların taleplerine belediye ekiplerince hızlıca cevap verilirken, bildirilen tüm yapı ve binalarda özenli incelemeler yapıldı. Sıva çatlağı, korozyon kaynaklı açılmalar, kolon çatlağı gibi toplam 645 şikayet üzerine binalarda hasar tespiti yapan ekipler, tüm bina ve dairelerdeki daire sahiplerini ve bina yöneticilerini bilgilendirdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da deprem sonrasında yoğun bir mesai yaptı. Depremin hemen sonrasında Yaşam Vadisi'nde toplanan vatandaşları ziyaret ederek onların talep ve ihtiyaçlarına kulak veren Çalık, uzmanlarla beraber teknik veriler üzerinden değerlendirmelerin yapıldığı Afet Koordinasyon Masası'nı yönetti. Daha sonra Beylikdüzü Belediyesi Çağrı Merkezi'ne geçen Çalık, burada vatandaşlardan gelen telefonları bizzat cevaplayarak, talep ve ihbarlarla yakından ilgilendi.

BİNA HASAR DURUMLARINI ÖĞRENMEK İÇİN YÖNETİCİLERLE İLETİŞİME GEÇİN

Deprem günü ve sonrasında sahada olarak, vatandaşlardan gelen tüm şikayet ve taleplerle özenle ilgilenen Beylikdüzü Belediyesi ekipleri, risk durum ön değerlendirilmesi ve genel durum konusunda ilçe sakinlerini bilgilendirdi. Belediyeye iletilen taleplerin çoğu kolon, duvar, kiriş ve sıva çatlakları yönündeyken, risk analizi gerektiren veya riskli görünen daire ve binalarda da ilgili tüm detaylar daire sakinlerine anlatıldı. Kimi şikayetlerde dairenin bulunduğu binanın zemin ve bodrum katlarındaki ana taşıyıcı sistemler kontrol edilirken, tespitler bina yöneticilerine bildirildi. Bu bağlamda Beylikdüzü Belediyesi'ne talep oluşturan vatandaşların öncelikle bina yöneticileriyle iletişime geçmesi gerektiğini hatırlatan belediye yetkilileri, riskin yüksek olduğu durumlarda, belediye ve kaymakamlıkla gerekli irtibat sağlandıktan sonraki süreç hakkında da bilgi veriyor.

RİSK YAPI ANALİZİ BAŞVURUSUNU DAİRE SAHİPLERİNİN YAPMASI GEREKİYOR

Taşıyıcı sistemi bozulmuş olan ve risk taşıyan binalardan taşınmak, bu binaları riskli yapı analizine sokmak için başvuruları daire sahiplerinin yapması gerekiyor. Yıkım tehlikesi olan binaların tahliye edilmesi yönündeki işlemler ise Belediye tarafından Kaymakamlık koordinasyonuyla yürütülüyor. Binaların laboratuvar testi yapılmadan tam risk durumu bilgisi verilememekle birlikte bina risk analizi Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalar ilgilisince yapılıyor.