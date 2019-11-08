Haberler » Güncel » Beylikdüzü Belediyesi'nden 10 Kasım'da 'Atatürk Ormanı' - Haber

Beylikdüzü Belediyesi'nden 10 Kasım'da "Atatürk Ormanı"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde Beylikdüzü Belediyesi tarafından, ilçede gün boyu gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle anılacak.

08.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:52 Beylikdüzü Belediyesi'nden 10 Kasım'da
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde Belediyesi tarafından, ilçede gün boyu gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle anılacak. Anma programı kapsamında Yaşam Vadisi 3. Etapta "Atatürk Ormanı" oluşturulacak ve 320 ağaç toprakla buluşacak.

Beylikdüzü Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81. yıl dönümünde ilçede gün boyu gerçekleşecek bir dizi etkinlikle anacak. 10 Kasım Pazar günü saat 09: 05'te Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı'nda Çelenk Koyma Töreni ile başlayacak Atatürk'ü anma programı, aynı alanda düzenlenecek olan "Atatürk Fotoğrafları Sergisi" ile devam edecek. Atatürkçü Düşünce Derneği Beylikdüzü Şubesi işbirliğiyle düzenlenecek "Model Ata" resim sergisi ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Galeri Bedri Rahmi salonunda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

10 Kasım'da 320 Ağaç Toprakla Buluşacak

Belediye anma programı kapsamında saatler 14.00'ı gösterdiğinde ise, Yaşam Vadisi 3. Etapta "Atatürk Ormanı" oluşturarak 320 ağacı toprakla buluşturacak. İkindi namazı sonrası Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ve saat 18.00'da Gürpınar Cem Evi'nde Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için mevlid okutması ve lokma dağıtımı gerçekleşecek. Günün sonunda Şef Oğuzhan Bolbol yönetimindeki Beylikdüzü Belediyesi Musiki Derneği Korosu Atatürk'ün sevdiği şarkıları BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'nde seslendirecek.

"Yaşam Vadisi'nde tek yürek olalım"

Beylikdüzü halkını 10 Kasım Anma programlarına davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Gelin, bu Pazar 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe, Yaşam Vadisi'nde tek yürek olalım; Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hep birlikte analım" dedi. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:54   Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn'da kandil simidi dağıttı
19:54   Birleşik Krallık'ın dağılabileceğine düşünenlerin oranı yüzde 50'ye çıktı
19:53   Almanya'da ırkçı cinayet kurbanı Mehmet Kubaşık'ın ismi bir meydana verildi
19:52   Bosna Hersek, Macron'un "saatli bomba" açıklamasına tepkili
19:52   Uluslararası Adalet Divanı Rusya'nın itirazlarını reddetti
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:55:41