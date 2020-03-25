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Beylikdüzü Belediyesi patili dostların da yanında

Beylikdüzü Belediyesi koronavirüse karşı aldığı geniş önlemler kapsamında patili dostları da unutmadı.

25.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:09
Beylikdüzü Belediyesi patili dostların da yanında

Sosyal izolasyonun önem taşıdığı günlerde vatandaşların evlerinde olmasından dolayı sokak hayvanlarının beslenmesini özenle devam ettiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesaisine devam ediyor. Günde ortalama 650-700 kilo pişmiş yemek ve kuru mama sokakta yaşayan minik dostlar için belediye ekiplerince düzenli olarak dağıtılırken Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, "Gönüllü ve duyarlı vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar, sokak hayvanları bize emanet" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye'de etkisini göstermeye devam eden koronavirüse karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor. Vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı ile sosyal izolasyonun önemi vurgulanırken patili dostların beslenmeleri için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesaisini sürdürüyor. Sokak hayvanlarına yönelik rutin olarak yapılan beslemeleri devam ettiren belediye ekipleri her gün düzenli olarak pişmiş yemek ve kuru mamadan oluşan ortalama 650-700 kilo mamayı hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere dağıtıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık virüsle mücadele sürecinde sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar konusunda büyük hassasiyet gösterirken gönüllü vatandaşlar da gıda ve mama takviyesi yaparak ekiplere destek veriyor.

Tunçel: Siz evde kalın sokak hayvanları bize emanet

Beylikdüzü Belediyesi'nin mevcutta yürüttüğü çalışmaların koronavirüs sürecinde herhangi bir aksamaya uğramadığını ve tüm ekibiyle hazırlıklı bir şekilde yoğun mesai harcadıklarını belirten Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel ise, "Bu teyakkuz döneminde bile sokak hayvanlarının beslenmesi ve yemek için hammadde tedariği ile ilgili şu ana kadar hiçbir aksama yaşamadık. Bu konuyla ilgili ekip arkadaşlarım ciddi bir mesai harcıyor ve bütün bölgeyi dolaşarak hammadde temin etmeye çalışıyor. Biz de bu hammaddeleri hayvanların yiyebileceği şekilde pişirerek özellikle hayvanların toplu olarak yaşadığı bölgelere dağıtıyoruz. Gönüllülerimizin desteğiyle bunun altından kalkıyoruz. Bu süreçte özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız riskli. Onlar merak buyurmasınlar ve evlerinde kalsınlar, sokak hayvanları bize emanet" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Güncel

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